Parma-Ascoli 0-1 LE PAGELLE | Bernabé ed Estevez, unici a salvarsi

Ecco le pagelle di Parma-Ascoli 0-1.

Buffon 6,5 - Passa un tempo a chiedere ai suoi più cattiveria. Poi spegne la ginocchiata di Gondo con una parata tutta istinto e si arrende al rigore.

Coulibaly 4,5 - Parte un po' svagato, poi vive una buona fase in cui risulta più spigliato prima di tornare alle sue incertezze. Rischia il rigore su Gondo nel primo tempo e il rosso dopo un'entrataccia su Falasco. Nel secondo tempo viene preso in mezzo. Da li nascono i pericoli per il Parma.

77 Ansaldi 5,5 - Entra a giochi fatti, contribuisce al forcing finale. Ma non basta

Balogh 4 - Gioca con il giallo addosso, dopo un intervento su Gondo che abbatte in area a inizio secondo tempo nel tentativo di rimediare a un suo stop sbagliato. Esce sommerso dai fischi.

63' Camara 5,5 - Regala un po' di vivacità alla manovra del Parma che dopo l'1-0 dell'Ascoli attacca a spron battuto. Se non altro aiuta a creare un po' di caos. Spreca una buona palla alla fine.

Osorio 5,5 - L'Ascoli gioca sulla palla lunga, si trova più a suo agio quando c'è da battagliare e fare a sportellate. Non è però lucido nel controllo della palla e, anche quando la giocata sembra facile riesce a complicarsi la vita.

Valenti 5,5 - Con Osorio deve sbarrare la strada a Forte che già con il Benevento lo aveva beffato facendogli fare brutta figura. Stavolta lo controlla in maniera efficace, rendendolo praticamente nullo nel primo tempo. Nel secondo anche lui perde concentrazione. Sbaglia su Gondo, rimedia Buffon, poi con una svirgolata rischia l'autogol della domenica e sfiora il pari con un colpo di testa salvato sulla linea.

Bernabé 6,5 - È l'anima del Parma: pressa, porta palla e ribalta il fronte. Buonissima conduzione del pallone fino alla trequarti, dove non trova nessun compagno da servire. Traversa su punizione, è l'ultimo a gettare la spugna. Esempio.

Estevez 6 - Il suo tiro deviato sbatte sul palo. Solita gara generosa dell'argentino, che ha il compito di sporcare le tracce offensive dell'Ascoli e ripulire il fango che transita dal mezzo. Arremba finché può, anche se alla lunga perde di lucidità.

Zanimacchia 5 - Comincia bene ma dura poco. Riesce poche volte a creare la superiorità numerica, qualche spunto prima di uscire.

63' Man 5 - Almeno è tornato a disposizione di Pecchia dopo più di un mese. Sempre leggero, mai incisivo.

Vazquez 4,5 - Un po' mezzala sinistra nello schieramento dinamico di Pecchia, un po' trequartista. Nel primo tempo trova poco spazio per le giocate. Nel secondo si innervosisce perché ha poca assistenza dai compagni e il solito trattamento dagli avversari. Cambia ruolo tre volte, ma non incide mai, diventando lento e prevedibile.

Zagaritis 5 - Ci mette corsa e generosità, quello che ha praticamente. Arriva sul fondo, ma non è preciso sui cross.

Charpentier 5 - Prima di oggi aveva giocato solo 63' in campionato. Circa una ogni cinque. E si è visto oggi. Non poteva essere al top per ovvi motivi, ma forse nella testa di Pecchia non poteva essere neanche quello che è stato. Sempre in ritardo, sciupa un'occasione. Ma questa non è la cosa peggiore.

46' Sohm 5 - Diciamo che il suo impatto sulla partita non è stato dei migliori, ma Pecchia questa volta non lo ha aiutato. Entra per dare man forte alla mediana esordendo con un passaggio all'indietro da penna blu. Poi dopo mezz'ora scarsa l'allenatore lo richiama in panchina con il Parma sotto di un gol. Perché?

77' Inglese 5 - La fortuna non è dalla sua, ma da lì un attaccante deve fare gol. Purtroppo non gira per nessuno, lui compreso.

Pecchia 5 - È in confusione anche lui, come la squadra. L'approccio dei suoi nel secondo tempo non è stato dei migliori. Dopo lo svantaggio trova la reazione, ma non basta. Lascia in panchina Charpentier dopo 45' di poco o nulla e chiama Sohm prima di sostituirlo con Inglese dopo una mezz'oretta scarsa. La squadra ha bisogno di punti di riferimento, cambiando continuamente ruolo ai suoi non l'aiuta. Per il resto la sfortuna ha fatto la sua parte, ma è stato un po' come andarsela a cercare.