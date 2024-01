Parma-Ascoli LE ULTIME | Benek prima punta, Bonny in panchina

Ha avuto persino un pensiero per i Santi, Fabio Pecchia alla vigilia della partita con l'Ascoli. "Siamo umili come Sant'Ilario", il patrono di Parma che è stato celebrato un giorno fa. In città si sono chiuse le festività natalizie, finite anche per i crociati che vogliono rimettersi in moto verso la Serie A. Chissà per quanto tempo Pecchia riuscirà a tenere a bada l'entusiasmo, giustificato, dei tifosi che hanno chiuso un 2023 da sogno e adesso non vedono l'ora di riprendere a esultare. Per la prima dell'anno nuovo, don Fabio ha lasciato a casa Valenti e Camara, oltre all'infortunato Ansaldi. L'abbondanza costringe il tecnico a fare delle scelte, in nome di un gruppo che sta veleggiando ad altissimi nodi. Davanti a Chichizola la solita difesa a quattro con Delprato e Coulibaly larghi. In mezzo al campo Estevez e Sohm in cerniera, con Man e Mihaila larghi. In attacco Bonny, fresco di rinnovo fino al 2027.

Ci sarà da lottare contro 'l'ermetismo' di Castori, servirà palleggio e velocità nel muovere il pallone. Più lo spunto dei singoli. Per ripartire bene in un anno che potrebbe essere molto significativo per il Parma.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Benedyczak. All: Pecchia.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco; Mendes, Rodriguez. All: Castori.