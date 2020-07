Parma-Atalanta LE ULTIME | Senza Grassi, toccherà a Kucka guidare la mediana

Dal nostro inviato

PARMA - Obiettivo 50: è il paletto che Roberto D’Aversa si è messo in testa di raggiungere, spinto dalla società che lo sollecita per arrivare al decimo posto. Sarebbe un’altra impresa. Per tagliare l’altro traguardo, dopo l’aritmetica salvezza, il tecnico ha bisogno degli uomini migliori. Ci ha provato a recuperare Grassi, fermatosi durante il riscaldamento di Brescia-Parma, ma non ci è riuscito. E con Scozzarella, Brugman ed Hernani out, gli uomini in mezzo sono contati. Anche Iacoponi non è al meglio: uscito anzitempo dalla partita del Rigamonti, dopo la clamorosa topica che ha spalancato la porta ad Ayè, il difensore potrebbe osservare un turno di riposo. In questo finale di campionato sta facendo cose buone Dermaku, che potrebbe fare coppia con Bruno Alves. Laurini potrebbe essere riconfermato a destra, con Darmian – che ha trovato il gol dopo quattro anni: non segnava dal 20 aprile del 2016 – a sinistra e Gagliolo o al centro o in panchina.

DIRETTA

In mezzo al campo, come detto, toccherà ancora a Kurtic fare da play, con Kucka e Barillà. Davanti l’ex Kulusevski è certo del posto. Gli altri, da Caprari a Gervinho, passando per Inglese, Siligardi, Karamoh e Sprocati, dovranno guadagnarselo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Tameze, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All: Gasperini