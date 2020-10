Parma, atteso l'esito dei tamponi nel ritiro di Udine

“D'intesa con il Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl di Parma, la società Parma Calcio ha eseguito gli accertamenti necessari sui calciatori e la squadra può partire oggi per la trasferta di Udine”. Con queste poche righe, l’Azienda Usl di Parma ha dato il via libera al Parma, che intanto aveva già provveduto a mettere in piedi la macchina organizzativa nel pieno rispetto del protocollo federale. La positività di sei atleti, di cui la società non ha mai comunicato ufficialmente i nomi, non ha fermato il club che ha proceduto con test a tappeto a tutto il gruppo squadra, per escludere altre positività. Test fatti prima della partenza per il ritiro friulano, raggiunto dalla squadra in un volo charter partito dall’aeroporto Verdi di Parma, e all’arrivo in albergo. I risultati sono attesi per mezzogiorno, dopo che i test verranno analizzati in un laboratorio di Cesena. Chiaramente la speranza è quella di non riscontrare più positività all’interno del gruppo squadra, mentalizzato già alla sfida con i bianconeri. Il risultato dei test sarà comunicato entro quattro ore prima della partita, con il Parma che intanto aspetta, dimostrando ancora una volta l’efficienza che e la professionalità, che va oltre i buoni propositi e trova conferma nella concretezza dei gesti. A differenza di molte altre realtà più blasonate e note.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.