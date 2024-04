Parma, bagno di folla al Mutti Training Center

Un appello raccolto da 500 tifosi, quello lanciato dai Boys sui social. Lo zoccolo duro del tifo organizzato del Parma si è prodigato per mettere in piedi una vera e propria parata, servita a preparare emotivamente la squadra per questo finale di campionato. Una coda lunga sei partite che separa il Parma dalla Serie A, obiettivo da perseguire a ogni costo. Un bel pezzo di Curva Nord si è praticamente trasferito al Mutti Training Center, davanti al building istituzionale della sede crociata, per spingere Pecchia e i suoi all'impresa, anticipando di fatto il clima rovente che Delprato e compagni troveranno domani al Tardini. Bandiere, torce e cori di incoraggiamento per una squadra che non vince da due partite. Un punto e zero gol contro Catanzaro e Südtirol hanno frenato una corsa lanciatissima, ma non certo hanno frenato l'entusiasmo straordinario dei sostenitori crociati. A proposito di Delprato. Il capitano ha tenuto a ringraziare personalmente i tifosi, a nome di tutta la squadra. "Le prossime partite sono importanti, fondamentali - ha detto il capitano - ma ora si pensa solo alla prossima, che è domani". Un bagno di folla per il Parma, osannato da 500 tifosi accorsi a Collecchio.