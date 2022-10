Parma-Bari 0-0 | Corvi in porta, c'è Charpentier davanti con Bonny

La partita tra Parma e Bari mette in palio non solo il passaggio del turno, ma anche la possibilità di giocarsi a San Siro l'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Fabio Pecchia lo sa, ha caricato a dovere i suoi nonostante persista una situazione emergenziale che vede fuori dall'elenco dei convocati Chichizola e Buffon tra i portieri, gente come Bernabé e Man, oltre ai lungodegenti Romagnoli, Camara e Mihaila. Se per Chichizola può esserci qualche possibilità di tornare tra i pali nella partita contro il Sudtirol, sabato, per gli altri sembra occorra più tempo. Ma il Parma, non più tardi di tre giorni fa, ha mostrato come si può stupire anche con la lista delle assenze stracolma. E dopo aver domato la Reggina in campionato, proverà a mettere il muso davanti al Bari in Coppa Italia.

Con Corvi in porta, Pecchia si affida alla coppia difensiva composta da Balogh e Circati. Sugli esterni Coulibaly e Zagaritis. A centrocampo ritorna Juric al fianco di Sohm. Davanti Benedyczak con uno tra Sits e Charpentier. Il Bari rilancia Frattali, e consegna a Botta, alle spalle di Salcedo e Cheddira, le chiavi della trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Juric, Sohm; Hainaut, Benedyczak, Zagaritis; Charpentier. All: Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Maita, Benedetti; Botta; Salcedo, Cheddira. All: Mignani.