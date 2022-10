Il Parma vince e si regala l'Inter: basta Benek per eliminare il Bari

Un 1-0 che vale San Siro. Il Parma elimina il Bari e si regala una notte da big in Coppa Italia a Milano, in programma nel prossimo gennaio. Segna Benedyckzak, con Di Vaio che lo applaude dalla tribuna, che buca Frattali alla mezzora di testa. Tanto basta ai crociati, che eliminano i pugliesi in una gara intensa e sofferta a tratti, ma condotta bene in porto. Il Parma torna agli ottavi dopo due stagioni. L'ultima volta, la squadra in mano a D'Aversa (subentrato a Liverani che aveva battuto Cosenza e Pescara) è stata eliminata dalla Lazio.

Pecchia cambia il suo Parma, al netto delle difficoltà numeriche, negli uomini ma non nell’atteggiamento. I meccanismi rodati garantiscono una certa tenuta del campo, seppure con una formazione inedita. Dei titolari, ci sono Delprato con la fascia al braccio e Juric che ha scontato il turno di squalifica contro la Reggina. In porta c’è Corvi, che regala un paio di brividi lontano dalla porta con uscite avventurose nel primo tempo e due interventi che valgono la qualificazione nel secondo, protetto da Balogh e Circati che nella prima parte della gara tengono a bada Botta e compagni.

Poi è tutta una sorpresa, compresa la verve di Bonny che si riscopre giocatore con qualche numero e la bella palla che Sohm pennella sulla testa di Benek, bravo a farsi trovare lì pronto a rompere il digiuno dopo 235 giorni. Il Parma manovra, il Bari aspetta ma una volta ferito prova a reagire. E trova in Scheidler il colpo di testa che scuote i suoi. Corvi para a terra. Il primo tempo va in archivio con poche emozioni e un gol, bello, che avvicina il Parma a San Siro.

Pecchia nella ripresa inserisce Vazquez per provare a chiudere la gara, con Sits e Oosterwolde, ma il Bari ha voglia di rimettersi sulla carreggiata. Botta da fuori prova a testare la presa di Corvi, non perfetta ma efficace, mentre il ritmo si alza. E il Bari ci crede di più: una con Ceter che sfila via alla retroguardia del Parma e calcia. Deviazione di Corvi, bravo e fortunato anche nella successiva botta di Vicari da fuori. Palla sulla traversa e angolo. Nel frattempo è entrato Cheddira, Pecchia stringe i pugni e invita i suoi a rimanere dentro la partita. Esce Benek, dopo aver preso una botta. Per non rischiare il tecnico manda in campo Estevez per un 4-1-4-1 con Nehuel davanti alla difesa, Sits e Hainaut sugli esterni e Vazquez unica punta. Il Bari preme, mette palloni in area che per fortuna del Parma nessuno devia. La palla comincia a scottare tra i piedi dei giovani di Pecchia che però non si perdono d’animo e lottano con coraggio a protezione di un risultato prezioso.