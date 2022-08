Un pari all’esordio per il Parma: con il Bari è 2-2

Finisce 2-2 la partita inaugurale della Serie B. Tra Parma e Bari succede tutto nel primo tempo, con quattro gol in 45' frizzanti e pieni di ritmo. Pronti via Man sfrutta una prateria dopo che Terranova atterra Vazquez all'altezza della metà campo. Il romeno si presenta davanti al portiere dopo una corsa poderosa e insacca al 3'. Il vantaggio del Parma dura poco, appena 8 minuti. Estevez commette fallo in area di rigore, dagli undici metri va Antenucci che calcia malissimo. Chichizola blocca, peccato che si sia mosso prima. L'arbitro fa ripetere e stavolta l'attaccante insacca. 1-1, partita che si alza ri intensità. Al 35' Folorunsho di destro insacca in porta l'assist di Cheddira. Tocca a Mihaila con una punizione rimettere le cose a posto. Un 2-2 che dura fino alla fine e mette d'accordo Parma e Bari.