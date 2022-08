Parma-Bari LE ULTIME | Fuori Juric, dentro Man con Vazquez e Mihaila

Il sogno del Parma comincia stasera. Al Tardini c'è il Bari degli ex Frattali, Di Cesare, Ricci e Cheddira spinti dall'entusiasmo e con il desiderio di sorprendere, ma davanti a quasi diecimila persone la nuova Serie B avrà un nuovo Parma voglioso di riscattare le ultime due annate grigie e cancellarle di netto. Il lavoro di Pecchia ha impressionato tutti positivamente, il tecnico ha riportato entusiasmo e nuove idee, ha lavorato per creare un gruppo e formare una squadra degna di questo nome sia dentro che fuori dal campo. Senza Buffon, non convocato, spazio a Chichizola con Delprato, Romagnoli, Valenti e Oosterwolde in difesa.

A centrocampo Bernabé ed Estevez potrebbero fare coppia dal 1', Juric va in panchina. Chance per Man dal primo minuto, dopo che il romeno ha giocato contro la Salernitana in coppa Italia e ha messo minuti preziosi in un motore che, comprensibilmente, non può essere a pieni giri. Dall'altra parte Mihaila, in gol da tre gare consecutive (due amichevoli e una partita ufficiale). Vazquez è tornato nella sua posizione naturale, mentre davanti Inglese proverà assieme al Parma a riscattarsi, cominciando da questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-1-2): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia

BARI (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. M. Mignani