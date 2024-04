Benek, stop: vola a Londra per un consulto medico

Il Parma dovrà fare a meno di Adrian Benedyczak per queste ultime tre partite. Il polacco, uscito al 26' della gara contro il Lecco, ha rimediato un problema alla cartilagine della caviglia. I primi accertamenti avrebbero escluso lesioni ma è necessario un consulto medico specialistico ulteriore per capire il da farsi. Per questo motivo, il polacco, nelle prossime ore, volerà a Londra per sottoporsi ad accertamenti specifici che sapranno dare indicazioni maggiori circa i tempi di recupero. Resterà comunque una stagione da ricordare per Adrian Benedyczak, che ha contribuito in maniera decisiva al primato del Parma, con undici gol in stagione. Dieci in campionato, uno in Coppa Italia. Il polacco, inoltre, era entrato in odore di Nazionale maggiore e con il suo entourage è in fase di trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2027.