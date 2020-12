Parma-Benevento LE ULTIME | Out Kucka, c’è Scozzarella in regia

Dal nostro inviato

PARMA - "Credo che nell’emergenza si possano fare scoperte che poi nell’arco dell’anno possono essere un vantaggio”. Si riferisce alla situazione di emergenza che ha provato Fabio Liverani di un’alternativa a sinistra, per la partita con il Benevento. Senza Pezzella, con Gagliolo e Laurini che hanno alzato bandiera bianca durante e dopo Genova, al tecnico romano restano a disposizione solo Ricci e Simone Iacoponi, centrale difensivo adattato a lungo a terzino destro, bravo a battagliare quando serve anche a sinistra. La scelta cadrà su di lui, o su Lautaro Valenti, parlando delle scoperte citate da Liverani in conferenza.

Potrebbe toccare all’argentino, domani, mettere i freni a Insigne e compagni, lanciati da quattro punti in due gare, macinati contro Fiorentina e Juventus. Il morale del Benevento è alto, toccherà a Liverani e i suoi abbassarlo. Perché quando ci si gioca la salvezza, partite come questa possono valere doppio. E appesantire o alleggerire la classifica. Se il dubbio a sinistra ci sarà fino a domani, prima della gara, le scelte in attacco sembrano più definite. Con il tecnico intenzionato a riproporre lo stesso terzetto visto a Genova: Karamoh, Cornelius e Gervinho. Anche se le frecciate per il francese ex Bordeaux non tardano ad arrivare: “Ha sbagliato qualche scelta in fase di possesso – ha detto il tecnico in conferenza – da lui ci aspettiamo di più”. Ma il numero dieci resta favorito su Brunetta, che pure è un’opzione.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All: Liverani.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Tello; Caprari, Improta; Lapadula. All: Inzaghi