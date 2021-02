Parma-Bologna 0-3 LE PAGELLE | Naufragio generale

La scossa non arriva, nonostante i nuovi. Il Parma è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Bologna 0-3

Sepe 5,5 – Subisce tre gol, ne poteva subire un altro paio. Meno preciso di altre volte con i piedi.

Bani 4,5 – Comincia bene, si perde però nella confusione generale. Il gioco di catena con Conti non funziona. E non accorcia su Barrow, lasciato libero di segnare il secondo gol.

dal 46’ Man 5– Vivacità e voglia non mancano, ma il Parma ha bisogno davvero di giocatori pronti. Lui non è ancora all’altezza del pane duro della Serie A.

Osorio 5 – Nei duelli uno contro uno dice la sua, esce in anticipo, alle volte commette qualche scivolone. Come gli altri, accorcia male nella situazione del secondo gol di Barrow.

Bruno Alves 5 – Il capitano gioca da terzo a sinistra, qualche problema di tenuta, non è più rapido come un tempo. Ma non gli si chiede questo, gli si chiede di impostare. Sbaglia anche quello.

dal 46’ Man 5 – Vivacità e voglia non mancano, ma il Parma ha bisogno davvero di giocatori pronti. Lui non è ancora all’altezza del pane duro della Serie A.

Conti 4,5 – Ha l’1-0 sulla coscienza. Prima sbaglia l’intervento, costringendo Bani a fare fallo su Sansone. Sulla conseguente punizione si perde Barrow. Arriva tardi nel raddoppio sul 2-0.

Brugman 5 – Almeno corre con grinta. Regia ordinata, forse fin troppo. Cerca l’imbucata ma non la trova mai. Leggero in fase di interdizione. D’Aversa lo toglie dopo un passaggio sbagliato.

dal 55’ Cyprien 5 – Fa peggio di Brugman. Una sola palla giocata in verticale, per il resto errori di misura e sufficienza nella gestione.

Kurtic 4,5 – Cosa succede a Jasmin? Scolastico, si limita al passaggio corto e a qualche imbucata centrale. Ma non incide mai, nervoso e teso.

dal 70’ Mihaila 6 – Più pronto del connazionale, calcia e cerca il dai e vai nello stretto. Si divora un gol davanti a Skorupski, ma almeno ci mette la garra.

Gagliolo 5,5 - Sfiora il gol, accompagna con costanza, l’ultimo a mollare.

Kucka 5,5 – Non è in forma, si trascina anche lui ma non è brillante. Se anche il più forte, la tua colonna, comincia a scricchiolare, allora è veramente un annus orribilis.

Dall’82’ Hernani sv.

Gervinho 4 – Non c’è. Niente da fare, manca come l’aria a una squadra senza anima, che non trova mai il guizzo. Si incarta.

Cornelius 5 – Si batte, ma senza fortuna. Poco aiutato anche dai compagni. Continua il suo momentaccio, fermo ancora a zero gol in campionato.

dal 55’ Zirkzee 5,5 – C’è grande attesa per il capellone venuto dall’olanda. Qualche numero ce l’ha, offre un pallone profondo a Mihaila. Lo sbaglia.

D’Aversa 5 – Comincia con un 3-4-3 elaborato, Kucka esterno e Brugman-Kurtic in mezzo. La coppia non incide, peccato. Becca due gol e ridisegna il Parma, senza fortuna. Passa prima al 4-3-3, poi al 4-2-3-1, ma il Parma in casa continua a non segnare. I minuti senza gol sono 730’, deve inventarsi qualcosa per uscire dal tunnel delle paure.