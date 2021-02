Parma-Bologna LE ULTIME | Pellè in tribuna, Kucka è il jolly di D'Aversa

Dal nostro inviato

PARMA – Le partite si giocano, i derby si vincono. E’ un’equazione matematica, che non sempre viene rispettata. Stravolta dalle logiche assurde del calcio. Al Tardini va in scena una delle partite più delicate della storia recente del Parma, segnata da una settimana di ritiro che appesantisce l’obbligo di dover invertire la tendenza da parte di una squadra che è stata già eletta come le regina del mercato invernale. Sottoscritto – a quanto pare – anche da Roberto D’Aversa che dopo aver storto il naso a Napoli “servono giocatori pronti – aveva detto il tecnico”, ha ribadito la bontà del progetto Krause, ringraziandolo a fine conferenza di vigilia. “L’allenatore è molto soddisfatto di quel che ha fatto il presidente – ha detto il tecnico - perché oggi come oggi avere una proprietà come la nostra che è entrata con entusiasmo e ha partecipato molto anche a livello economico in sede di mercato, è una fortuna che dobbiamo tenerci tutti quanti stretta”.

La tensione di dover fare risultato a tutti i costi si avverte. Non ci sarà l’ultimo arrivato, Graziano Pellè, sarà in tribuna assieme ai dirigenti del Parma, visto che il transfer internazionale che avrebbe fatto accomodare l’attaccante in panchina non è arrivato. D’Aversa dovrà fare con quello che ha, affidandosi alla forza di Andreas Cornelius, ancora fermo a zero gol in campionato e agli strappi di Gervinho, pregando che l’ivoriano sia in giornata. Nell’elenco dei convocati ci sono tutti, anche Iacoponi e Pezzella che non stanno bene, Laurini e Busi che si è fermato per un problema muscolare. La difesa a tre, con Osorio, Bruno Alves al rientro e Bani, potrebbe essere un’opzione dal 1’, più che altro per liberare Conti sull’esterno (Gagliolo giocherà dall’altra parte) e consentire a Kucka (o Hernani, con lo slovacco sulla trequarti) e Kurtic di chiudere la cerniera di mezzo per far ripartire velocemente l'azione.

Man è una soluzione da prendere in considerazione da subito, nel tridente (qualora D’Aversa decidesse di rischiare) o dietro le punte (se non giocherà Kucka davanti). Di sicuro il romeno sarà chiamato in causa, la salvezza del Parma passa anche da lui.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Bani; Conti, Hernani, Kurtic, Gagliolo; Kucka; Gervinho, Cornelius. All: D’Aversa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.