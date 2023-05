Parma-Brescia 2-0 LE PAGELLE | Brilla Benek, ma è un buon lavoro di tutti

Ecco le pagelle di Parma-Brescia 2-0

Buffon 6 - Inoperoso per gran parte del primo tempo, goffo su un'uscita al 57' ma decisivo su Bisoli. Sicuro sui tiri da fuori del Brescia, quando Adryan lo supera in uscita trova la complicità di Osorio.

Delprato 6,5 - Solita sostanza e affidabilità. Presente in entrambe le fasi. Delizioso il pallone che recapita sulla testa di Dennis Man, in occasione del secondo gol.

Osorio 6,5 - Un rientro senza affanni particolari. In coppia con Circati prima e Balogh poi, guida con autorità la retroguardia esaltandosi nei pochi corpo a corpo e giocando di posizione. Salva su Adryan allo scadere, risparmiando minuti di passione ai tifosi.

Circati 6 - Gioca in coppia con Osorio, trova un giallo per un'entrata decisa su Rodriguez che forse l'arbitro poteva risparmiarsi. In fase di impostazione è poco preciso, tanto che a Pecchia girano quando butta diverse palle davanti senza costrutto. Ma tutto sommato tiene bene fino ai crampi.

70' Balogh 5,5 - Si becca un giallo come il compagno che ha sostituito, ma fa peggio arrivando tardi sull'uomo e soffrendo Bianchi.

Ansaldi 6 - Esperienza a servizio del Parma. Uomo buono per tutte le stagioni. Peccato che non sia più verdissimo, giocatori come lui servono in campo e fuori. Presidia la fascia e si fa notare anche quando Pecchia gli chiede di fare l'ala.

Bernabé 6,5 - Dinamico e pratico. Poco lucido rispetto alle altre volte. Ma serve un giocatore così, pronto ad assaltare ogni pallone e a sporcare le linee di passaggio. Reattivo in fase di pressing, recupera diversi palloni. E firma l'assist per l'1-0.

63' Juric 5,5 - Entra così così. Non ha la corsa di Bernabé, ok, ma avrebbe forza a sufficienza per imporsi in mezzo al campo. Gli manca la convinzione.

Estevez 6 - Solito metronomo, lavoro silenzioso ma indispensabile. Regge con logica e raziocinio il reparto e prova anche un paio di conclusioni.

Sohm 6,5 - Mette muscoli e forza nella mediana, un reparto che adesso ha bisogno di un giocatore così. Entra nell'azione del secondo gol e fa tante altre cose buone.

73' Camara 6 - Da subentrante poche volte ha sfigurato. ANche oggi porta a casa una bella porzione di palloni, strappa e si impone con forza malgrado non sia un granatiere. Rifinisce pure, ma senza esito.

Man 6 - Sfortunato in occasione del colpo di testa con il quale coglie la traversa dopo uno stacco da centravanti. Arriva facilmente sul fondo giocando con i compagni che lo liberano per andare a creare la superiorità numerica. Se fosse più freddo sotto porta... Gioca una gara positiva.

63' Zanimacchia 6 - Pronti via strappa applausi per un recupero in difesa dopo una corsa di 30 metri. Poi mette la sua proverbiale affidabilità a servizio della squadra, partecipando alle due fasi

Vazquez 6 - Gara in cui si gestisce facendo valere la sua esperienza e il suo alto tasso tecnico. Poi quando c'è da accelerare va e con Camara costruisce una delle azioni più belle della partita. Il suo sinistro è alto.

Benedyczak 7,5 - In primavera si può dire che è definitivamente sbocciato. Quarto gol in sei partite, numeri da grande attaccante. Al di là della doppietta, si segnala un lavoro importante che tiene in apprensione la retroguardia del Brescia. E sfiora la tripletta in un paio di situazioni. Lascia tutto sul campo e si prende una bella standing ovation.

73' Coulibaly 6 - Una buona dose di corsa e precisione. Sembra un giocatore diverso per atteggiamento e attitudine alla partita.

Pecchia 7 - Imbriglia Gastaldello, in cinque minuti gli sconvolge il piano gara e trova la quarta vittoria in sei partite. Nel segno della continuità, soffre poco o il giusto dominando e agganciando il Cagliari. Strappa un biglietto per l'aritmetica: il suo Parma è ai playoff.