Vigilia contro il Brescia, Pecchia: "Calma, c'è ancora tanto da fare"

Alla fine dei conti, per Fabio Pecchia quella con il Brescia sarà una partita in meno. Domani sera, alle 22:30 circa, ne mancheranno nove alla fine. "Se proprio vogliamo dire qualcosa - spiega l'allenatore in conferenza stampa - avremo una gara in meno. Nel post gara poi parleremo. Adesso dico solo che bisogna concentrarsi sul proprio cammino. E fare le nostre cose con leggerezza. I miei devono sapersi divertire, quindi non c'è occasione migliore di farlo su un campo di calcio. Affrontiamo una squadra solida che, con l'arrivo di Maran ha ritrovato la compattezza. Sono rientrati tutti in gruppo, oggi per buona parte anche Ansaldi. Bernabé è pienamente recuperato. Migliora anche la situazione di Valenti, che deve solo giocare le partite". Anche se dovessero cambiare gli interpreti, quello che non deve mai cambiare è la mentalità e il modo di affrontare le partite. "Io gioco per vincere - dice Pecchia - ma dalla sconfitta si può avere comunque un rimbalzo positivo. Il gruppo è lo stesso, ci siamo tenuti l'esperienza con il Cagliari, da li abbiamo voluto costruire qualcosa. Quell'immagine è rimasta dentro di noi, deve darci spinta perché c'è ancora molto da fare. Dobbiamo avere voglia di fare, di essere leggeri. La squadra deve essere concentrata e applicata, sulla partita, per vincerla. Tutto ciò che ci sta dietro dobbiamo farcelo scivolare addosso. Alla fine sarà solo una partita in meno".