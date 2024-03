Parma-Brescia LE ULTIME | Dubbio Bernabé, Bonny favorito davanti

Pecchia gioca per l’allungo decisivo che avvicinerebbe il suo Parma verso la promozione diretta. Stasera al Tardini si alzerà il sipario sulla giornata numero 29 della Serie B, con un anticipo di lusso che evoca ricordo di un passato luminoso e punta i fari su un presente che mette di fronte la capolista e il Brescia, una delle squadre che sta meglio in questo periodo. Pecchia ha fretta di chiudere la pratica e vuole approfittare dell'anticipo per prendere il largo, allontanandosi ulteriormente da chi insegue. L'avvocato di Formia ritrova Bernabé, convoca Charpentier e punta su Osorio e Balogh per sopperire alla squalifica di Circati in difesa. In mezzo al campo, la presenza dell’ex City è un punto interrogativo. Estevez e Cyprien si scaldano, con Hernani pronto a combattere tra le linee. Davanti Bonny è favorito per una maglia da titolare stretto tra Man e Benedyczak. Per l’allungo decisivo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estevez, Cyprien; Man, Hernani, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickman, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli. All: Maran