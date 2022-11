Buffon: "Penso di essere pronto per la prima del 2023"

Il capitano del Parma, Gigi Buffon, ha parlato della data del suo possibile rientro a La 7, prima della partita tra Parma e Juventus Woman, in programma al Tardini alle 14:30. "Spero di riaggregarmi presto alla squadra: penso intorno al 10,15 dicembre. In modo da scendere in campo per la prima del 2023 e arrivare a maggio, giugno senza nessun altro intoppo".

Buffon è fuori dal 1°ottobre, quando ha riportato una lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia sinistra durante la partita con il Frosinone. Gigi si sta allenando a Collecchio con un programma differenziato e intanto si gode i progressi dei compagni, quarti in classifica e con un bilancio all'attivo dopo una prima parte di stagione che vede i ragazzi di Pecchia a quota 22 punti in classifica. "Parma mi ha dato serenità, è una dimensione umana di cui avevo bisogno soprattutto dopo anni di pressioni addosso. Mi ha fatto rialimentare rapporti di amicizia e affetto che avevo dovuto trascurare in questi venti e passa anni: solo aspetti positivi. L'obiettivo? Un Sogno e una responsabilità che è quella di tornare in Serie A. Sarebbe magnifico farlo".