Parma-Cagliari 0-0 | C'è Inglese in attacco, Kucka part-time

Due le opzioni: dimenticare San Siro, o utilizzare l’enfasi del punto come trampolino. Il Parma si prepara a vivere il 107esimo compleanno con all’orizzonte la sfida contro il Cagliari. In palio ci sono tre punti pesanti, per la classifica e soprattutto per il morale, oltre che per mettere la freccia proprio sui sardi in classifica. Fare bene domani potrebbe significare anche aiutare a fare meglio sabato. Ma per la Juventus ci sarà tempo. E pensarci non aiuta certo ad allentare l’ansia dell’impegno. Se è vero che partite come quelle contro i bianconeri si preparano da sole, farà bene Liverani a concentrarsi sul Cagliari.

Qualcosa cambierà sicuramente contro i sardi: intanto si dovranno valutare le condizioni di Juraj Kucka, che non è partito per Milano a causa di un problema muscolare. Dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con il Cagliari, anche se Liverani ci penserà fino all’ultimo prima di affidargli le chiavi della mediana. Dove rientrerebbe Scozzarella, che ha scontato un turno di riposo nella logica del turnover. Liverani gli ha preferito Brugman, autore di una buona gara contro i rossoneri, ma con il Cagliari potrebbe tornare a guidare Scozza. Occhio a Hernani, rivitalizzato dalla cura San Siro. Potrebbe essere utilizzato anche nel ruolo di play.

Davanti due ballottaggi: uno che riguarda Karamoh e Brunetta, con il francese che potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo, in vista sempre della Juventus, e l’altro che invece vede protagonisti Inglese e Cornelius, con il primo favorito per una maglia da titolare sul secondo. Gervinho dovrebbe partire dalla sua solita mattonella. Ma il giorno delle scelte sarà domani, quando si valuterà la condizione generale al termine dell’allenamento.

IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho. All: Liverani.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Oliva, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Cerri. All: Di Francesco.