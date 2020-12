Parma-Cagliari 0-0 LE PAGELLE | Osorio c'è, Kucka generoso

Sepe 6 – Attento, riesce a disinnescare le poche preoccupazioni. Qualche uscita con i tempi giusti, ordinaria amministrazione.

Iacoponi 6 – Ottimo in fase difensiva, poco brillante e lucido in fase offensiva, a conferma che non è un terzino. Lo si capisce subito, quando perde i tempi di gioco e non offre palloni in mezzo. Ma tiene bene. Alla 150esima in maglia Parma, un bel pezzo di storia recente.

Osorio 6,5 – Chiusure da leader, sicurezza e affidabilità. Il colonnello non sbaglia. Nel secondo tempo Joao Pedro gli prende il tempo, ma da lì in avanti si erge la muraglia.

Bruno Alves 6 – Domina sui palloni alti, legge le imbucate per un immobile Cerri. Guida con grande puntualità e grinta la difesa.

Pezzella sv -

dal 28’ Gagliolo 6 – Entra e si mette a randellare a sinistra. Appoggia l’azione offensiva, riesce a rendersi più pericoloso di Iacoponi.

Kucka 6,5 – Inserimenti, muscoli e forza per il Parma, con lo slovacco il centrocampo presa di più.

Scozzarella sv – Si fa male dopo un quarto d’ora, continua il calvario del regista.

dal 16’ Sohm 5,5 – Fa il compitino, non si prende mai la responsabilità dell’iniziativa. Passa indietro, cambio gioco scolastico. Stop.

Kurtic 6 – Si inserisce bene, accompagna e offre la soluzione con i tagli che affettano il Cagliari. Ha sui piedi la palla buona per il vantaggio, ma la sciupa pur arrivandoci bene.

Karamoh 5,5 – Morbido, lui che potrebbe non va. Attento in difesa, malgrado il Cagliari fatichi a pungere.

71’ Hernani 6 – Non ha tempo per incidere, si mette in mezzo e fa densità, permettendo a Kucka di avanzare il baricentro.

Inglese 5,5 – Pochi palloni, uno sparato di poco sulla traversa, l’altro deviato da Cragno. Si batte come al solito.

dal 71’ Cornelius 5,5 – Come a San Siro, non trova molto il pallone. Mancano i rifornimenti agli attaccanti e questo lo sa anche lui.

Gervinho 5,5 – Si accende e si spegne, è bello da vedere a volte, altre si perde in dribbling che sottolineano la sua voglia di risolvere le partite da solo.

dal 71’ Brunetta 5,5 – Ha sul sinistro la palla giusta, la spara alta. Si muove poco, aspetta e si limita a fare le cose semplici.

Liverani 6 – Quarto pari consecutivo, terzo in casa con 0-0. Qualche buona trama, progressi sì, ma resta l'enigma: la squadra non riesce a servire gli attaccanti. Fa comunque più del Cagliari per provare a vincere.