Parma-Cagliari 2-1 LE PAGELLE | Man risolutore, Estevez equilibra e Benek lotta

Ecco le pagelle di Parma-Cagliari 2-1.

Buffon 5,5- Un paio di interventi goffi, a testimonianza della sua bontà e, purtroppo, del tempo che passa.Calcola male i tempi sullo scatto di Lapadula e gli facilita la vita. Poi si tira su.

Delprato 6 - Soffre Azzi anche lui, come tutta la catena di destra, tanto che deve limitare le sgroppate in avanti. Chiude da difensore centrale.

Balogh 5,5 - Pronti via, lancio profondo del Cagliari, lui buca l'intervento e Prelec va in porta senza calciare. Graziato, partecipa alla lotta ma sempre garantisce affidabilità. Pesa la lunga inattività, forse.

72' - Man 7- Ci mette poco cinque minuti per entrare in partita, stavolta. Parte da destra, nella sua zolla di campo preferita e rientra. Supera due uomini, mette a sederne un terzo e spara sotto l'incrocio un sinistro d'oro.

Cobbaut 6,5 - Tiene meglio di Balogh la linea, non rischia tanto e aveva letto bene anche la situazione che ha portato al gol Lapadula. Nel finale si arrampica su tutti i palloni.

Ansaldi 6 - Provvidenziale in diagonale sul tentativo morbido di Prelec a inizio partita. Spinge ma non sempre con costanza e lucidità. Strare dietro a Zappa, più giovane di 13 anni, non è semplice neanche per un veterano come lui. Ma da un suo cross nasce l'occasione che porta al rigore. Spende bene un giallo.

67' Coulibaly 6 - Ha più corsa di Ansaldi, combatte con Luvumbo ma che fisicamente è il doppio senza patirlo un granché.

Estevez 7 - Ragiona, mette ordine e pressa. A muso duro su tutti, anche su Mihaila reo di aver lasciato troppo spazio a Luvumbo. È l'uomo più pericoloso nel primo tempo e prova a graffiare con un paio di tiri non irresistibili. L'occasione più nitida però capita sui suoi piedi. Equilibratore.

Juric 5 - Partita da battaglia, lui lo sa ma non riesce a calarsi nella parte e passa il primo tempo a traccheggiare. Fa cose buone (scherma e sporca qualche linea) e cose meno buone (lento e prevedibile quando ha il pallone).

46' - Camara 7 - Freschezza e brio, rompe gli argini con tanti strappi e governa palloni facendo respirare la squadra. Si butta in partita con lucidità, tra i più efficaci, compensa con tecnica e forza il mismatch fisico con gli avversari che non lo prendono mai.

Benedyczak 6 - Si danna l'anima, nella prima mezzora sembra l'uomo in più del Parma. I compagni lo cercano e lui si fa trovare: sull'esterno, al centro, svaria. Ma questo peregrinare gli toglie lucidità al momento della stoccata.

67' Mihaila 5 - Stavola è lui e non Man a entrare senza il piglio giusto che occorre per affrontare questo tipo di partite. Redarguito da Estevez, ammonito per un gallo sciocco, si guadagna il rigore con una grande azione ma poi lo calcia in modo superficiale. Peccato.

Bernabé 6,5 - Comincia trequartista, finisce mediano. Il suo apporto non manca mai però. Più dinamico che preciso, trascina i compagni all'arrembaggio.

Zanimacchia 6,5 - Encomiabile. Ala destra, terzino destro, poi ala sinistra. Dappertutto regala sostanza e quantità. Poco preciso in rifinitura, forse, ma in questo momento Pecchia non ne fa mai a meno.

Vazquez 6,5 - Nono gol in stagione, freddo dal dischetto. Quando esce tutto lo stadio si alza in piedi per applaudirlo. Porto sicuro per i compagni anche quando non brilla.

86' Circati sv - Serra i ranghi.

Pecchia 7 - Approccio quasi scarico, sorpreso forse dall'avvio del Cagliari che prende forza grazie anche a un errore di Balogh. Poi si rimette a posto e crea. Dopo lo svantaggio regge l'urto dei sardi, pesca dalla panchina le carte giuste per ribaltare il tavolo e porta a casa una vittoria pesantissima in chiave playoff che certifica la forza di una squadra che adesso pare lanciata verso obiettivi altissimi.