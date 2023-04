Zola: "La Cittadella, Asprilla e Buffon: quel Parma era uno squadrone"

Erano in molti quelli che si fermavano in Cittadella a vederlo calciare in porta a fine allenamento. Nevio Scala annunciava il 'rompete le righe' e attorno ai campi rimaneva uno stuolo di tifosi del Parma e appassionati che si fregava le mani mentre Gianfranco Zola disegnava parabole. Molte di queste finivano in porta e l'attesa silenziosa era rotta solo dall'impatto del cuoio del pallone che si fermava nell'incontro con la rete. Un suono sordo, al quale seguivano applausi. Zola era uno di quei calciatori per il quale valeva spendere i soldi del biglietto, diciamo così. Uno degli ultimi fantasisti del calcio italiano, capace di farsi apprezzare in Italia e all'estero. "Per me allenarsi in Cittadella è stata un'esperienza fantastica - dice Zola in esclusiva a Parmatoday.it -. Ci faceva sentire parte della città. Ed è un qualcosa di unico e irripetibile, uno di quegli elementi che manca ai calciatori di oggi: unirsi ai tifosi, vivere la loro passione e sentirla poi in campo alla domenica".

C'era anche un certo Buffon in Cittadella.

"E chi se lo dimentica? Lo dicevamo a voce bassa tanti anni fa quando veniva ad allenarsi con noi. Dopo tanti anni lo ribadiamo: è il portiere per eccellenza, un giocatore straordinario. Le assicuro che non era facile fargli gol, dovevo sudarmela. Mi è sempre piaciuto per quella sua sfacciataggine positiva, era un ragazzino ma già sapeva il fatto suo. Veniva di fronte a te con una personalità incredibile, sempre pronto a sfidarti. Mi sembra che abbia mantenuto questa caratteristica. Per me era 'fastidioso' vedere questo ragazzino che quasi ti prendeva in giro e al quale non riuscivi a fargli gol. Ma non potevi volergli male perché era troppo bravo. Un ragazzo eccezionale che è diventato un grande campione".

Zola, se le dico Parma cosa le viene in mente?

"Parma è stata una grandissima esperienza di vita, per me. È la piazza che mi ha fatto crescere di più a livello caratteriale e tattico. Sono arrivato a Parma con una grossa responsabilità: avrei dovuto garantire un salto di qualità ulteriore alla squadra che esprimeva già il miglior gioco in Europa. Ma qualcosa all'inizio non ha funzionato".

Ci spieghi.

"Ho avuto bisogno di tempo per adattarmi. Facevo gol sì, ma non rendevo al meglio. Con il passare del tempo ho capito che avrei dovuto cambiare il mio modo di giocare. Sono arrivato come mezza punta, poi ho finito per giocare davanti con Asprilla. Abbiamo formato una coppia formidabile, io e lui, posso dire che mi sono divertito tanto. A Parma ho fatto un salto di qualità enorme anche perché ho interpretato un ruolo insolito per quelle che erano le mie caratteristiche fisiche. Sono cresciuto molto come calciatore e come uomo".

Il calciatore più forte con il quale ha giocato a Parma?

"Dico Tino (Asprilla ndc) senza nessun dubbio. Con lui c'era un'intesa in campo e fuori che ci ha portato a fare cose straordinarie e che continua anche adesso. La nostra è stata una storia molto bella. Ma non eravamo solo io e lui. Quello che ha fatto la differenza è stata la squadra. Ogni tanto qualche mio compagno di squadra veniva a casa mia in Sardegna per passare un po' di tempo. Ci piaceva pescare. Avevo ospitato Asprilla, Minotti, Apolloni e Grün. La nostra intenzione era quella di rilassarci con la pesca, staccare qualche giorno prima di ricominciare con gli allenamenti, ma abbiamo finito con tutte le canne annodate perché Asprilla aveva fatto un casino dei suoi, come al solito. Avevamo un gruppo fantastico".

Che ne è stato delle canne da pesca?

"(Ride ndc). Le abbiamo buttate, erano irrecuperabili perché le lenze erano tutte una sopra l'altra".

Perché quella squadra così forte non ha vinto lo scudetto?

"Eh, bella domanda. Dico che l’avrebbe meritato senza dubbio, per quello che ha fatto. Ma non ci dimentichiamo che il nostro principale avversario era la Juventus, la stessa che dopo qualche anno avrebbe trionfato in Europa portando a casa la Champions League. Noi abbiamo lottato su tutti i fronti contro di loro, siamo stati in competizione ovunque. Abbiamo perso la finale di Coppa Italia, siamo arrivati secondi ma contro quella Juventus abbiamo vinto la Coppa Uefa. La nostra antagonista era fortissima, noi abbiamo combattuto".

Sabato a Parma arriva il Cagliari, che partita si aspetta?

"Una partita tirata tra due delle migliori squadre di Serie B. Diciamo che sarà un anticipo dei playoff, una gara molto incerta in cui si affrontano squadre ottime che giustamente hanno la pretesa di andare in Serie A. Forse il Cagliari come organico è la più forte tra le pretendenti, ha il reparto di mezzo più attrezzato. E dico che a centrocampo si deciderà la partita".

Possiamo dire che Vazquez le somiglia?

"Diciamo che io ero più dinamico. Un po' più attaccante rispetto a lui. Lui è più dieci, più fantasista, ma ci somigliamo sì. Diciamo che entrambi abbiamo una buona visione di gioco (ride ndc). Vazquez è un giocatore dall'intelligenza calcistica superiore. Ci giocai la prima volta contro quando era al Palermo. Era la mia prima partita da allenatore del Cagliari. Ci ha massacrati con Dybala. È un giocatore che mi piace davvero tanto".

Cosa rappresenta, invece, Cagliari per Zola?

"Cagliari per me è l'anima. Nella mia vita ho avuto la fortuna di giocare in molti posti, ho avuto diverse soddisfazioni nella mia carriera e mi sono sentito amato. A Cagliari è stato qualcosa di diverso. Ho sempre mantenuto viva l'idea di tornare un giorno in Sardegna, mi ha accompagnato per tutta la carriera. E ci sono riuscito a 37 anni, senza nessuna certezza di poter portare a casa il risultato. Ma le cose sono andate bene, abbiamo ottenuto cose importanti e mi è rimasto dentro il rapporto con i miei compagni, con la città e con i tifosi che rappresentavamo ovunque con grandissimo senso di appartenenza. Quando dico anima intendo dire questo".

Lei è un eroe in Sardegna, come se lo spiega?

"La gente ha sempre rappresentato per me una leva importante. Quando sono tornato a Cagliari per l'ultima parentesi della mia carriera ci siamo stretti ancora di più. Le racconto un aneddoto. Nelle prime giornate giocavamo a Tempio Pausania, lontano dal Sant'Elia. Lo stadio non era agibile e il sabato, dopo la rifinitura, ci mettevamo in pullman per raggiungere il nord della Sardegna e giocare in un campo piccolo e stretto. Le assicuro che era difficile. Siamo riusciti a costruire un legame molto forte. Era come se giocassimo sempre in trasferta, ma la gente ci sosteneva perché si rendeva conto di quanto lottassimo per quella maglia. Avevamo stretto un patto: tutti insieme per la gente. E siamo riusciti a trasmettere queste emozioni ai tifosi, così da trasportarli e farci trasportare, a nostra volta. Una cosa diversa, insolita che non mi è mai capitato di provare in carriera".

Dopo tanti anni trascorsi in campo ha intrapreso un altro percorso. Adesso è vice presidente della Lega Pro.

"Ho voluto mettere la mia esperienza da calciatore a servizio del calcio. Ho avuto una carriera che mi ha portato a giocare in Serie A, in Premier League e in Nazionale. Ho acquisito conoscenze, ho fatto mie culture diverse, mi sono confrontato con altre idee che voglio mettere a servizio del calcio italiano".

È entrato anche nella Hall of Fame del calcio, complimenti!

"Grazie. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. Ho lavorato e investito tanto nella mia carriera da calciatore. Riconoscimenti di questo genere sono enormi, non hanno valore e ringrazio chi mi ha contribuito a mettere il mio nome insieme a questi personaggi che hanno fatto grande il calcio".?