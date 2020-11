Il Parma ha in pugno Vranckx: il belga potrebbe essere l'acquisto di gennaio

Si chiama Aster Vranckx il prossimo colpo di mercato del Parma. Il club di Kyle Krause, attento sui giovani profili, sta da tempo monitorando la situazione intorno al giocatore belga, classe 2002, e si è mosso in largo anticipo per riuscire a strapparlo alla concorrenza. Il centrocampista diciottenne si è messo in luce in queste prime partite di Jupiler Pro League (il campionato belga) con la maglia del KV Mechelen, gioca davanti alla difesa e dopo le prime sette gare da titolare ha già ben impressionato.

Il direttore sportivo Marcello Carli e il suo vice Alessandro Lucarelli, che avevano già chiuso la trattativa per portarlo in Italia alla fine del mercato estivo, approfondiranno il discorso nella sessione di gennaio. In estate tutto saltò per una questione di cavilli, i tempi burocratici per il tesseramento si allungarono ulteriormente a causa del Covid. Ma Krause avrebbe già dato il via libera per portare in Italia Vranckx, centrocampista belga con doppia passaporto (Repubblica Democratica del Congo). Che avrebbe già trovato l’accordo con il Parma.