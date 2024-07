Valeri si presenta: "Arrivo in un grande gruppo, Parma è storia"

"Ecco il primo acquisto della stagione, siamo contentissimi di avere un giocatore così in rosa, lo conosciamo benissimo. Lo cercavamo da un po' di tempo, lo abbiamo sempre seguito. È pronto a dare il massimo di se stesso, è a un punto importante della sua carriera, conosce il campionato, il nostro allenatore e il gruppo nel quale si è integrato benissimo". Con queste parole, il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli, presenta il nuovo e unico (fino ad ora) acquisto della sessione Emanuele Valeri.

"Ho avuto dei contatti con la Lazio, poi per un dettaglio non si è concretizzata la trattativa. Si è inserito il Parma e non ho avuto un attimo di esitazione per quanto riguarda la scelta. Ho scelto un Club importante per storia e per tradizione. Pecchia? Ho lavorato già con lui, lo conosco ma questo non vuol dire che io abbia il posto assicurato. Devo lavorare per guadagnarmi il posto. Ho trovato un gruppo solido e sano, sono stato sempre in dei gruppi che avevano stravolto l'organico, ma mantenere l'ossatura e ripartire dalla cosa bellissima che hanno fatto l'anno scorso è una cosa buona per noi ragazzi. Giocare a quattro o a cinque non cambia tanto, ho lavorato bene con Pecchia a Cremona".

L'anno scorso il Parma ha stravinto il campionato, mostrando delle doti importanti sia sul piano del palleggio, sia su quello del gruppo. Siamo consapevoli di trovare una big ogni due, tre partite. Non dobbiamo avere paura di questo perché il Parma se la può giocare alla grande con tutti. Non vedo l'ora di ritrovare i tifosi al Tardini. Erano pochi a Collecchio l'altro giorno, però guardando da fuori lo stadio posso dire che mi mette una grande carica. Conosco la storia del Club, ho fatto un giro al Museo, so che aria si respira. Arrivo a Parma in un momento importante, spero di poter fare sempre meglio".