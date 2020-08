Parma, piace Svanberg del Bologna

Il calciomercato del Parma sta per entrare nel vivo. Dopo la conferenza stampa di Marcello Carli, in cui sono state rese note le linee guida, il direttore sportivo - al lavoro da una decina di giorni - sta operando per rinforzare la squadra e dotare Liverani della migliore rosa possibile. Per attuare il suo calcio. Per la difesa piace Giangiacomo Magnani, che ha fatto bene nella parentesi a Sassuolo. L'intenzione è quella di creare il giusto mix tra giovani ed esperti. A centrocampo invece si guarda Mattias Svanberg, ventunenne svedese del Bologna che piace a Marcello Carli. Che a centrocampo ha chiesto informazioni a Luca Cigarini, giocatore con cui ha lavorato a Cagliari. Cigarini, cresciuto a Parma, farebbe volentieri ritorno nella città che lo ha lanciato calcisticamente.

