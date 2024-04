Il Parma guarda al futuro: Bernabé rinnova fino 2027

La Serie A è ancora un discorso da chiudere, ma il Parma pensa già al domani e prosegue la sua campagna mirata ai rinnovi di contratto. Adrian Bernabé si è legato ai crociati fino al 2027. Il centrocampista spagnolo è uno dei punti fermi del Club. Arrivato a costo zero dal Manchester City Under23, convinto del tecnico con cui ha trionfato in Inghilterra, Enzo Maresca, Bernabé è stato autore di un'annata strepitosa fino a qui, con 34 presenze, 7 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia. È senza dubbio la sua migliore annata in termini realizzativi e per continuità di prestazione. Il Parma gli ha messo in mano le chiavi della mediana, il gioco di Pecchia trae giovamento dalla sua duttilità e lo impiega ora da trequartista dietro la punta, ora da mezzala e poi ancora da mediano davanti alla difesa. Lo spagnolo sarà al centro di diversi intrecci di mercato, i dirigenti del Parma hanno incassato già diverse proposte di interesse per l'ex City che, intanto, si lega al Parma in maniera importante dato che un rinnovo lo aveva firmato proprio nel luglio del 2023 con vista al 2026 per evitare che arrivasse troppo vicino alla naturale scadenza del contratto. Bernabé prolunga ma potrebbe non essere il solo.