MERCATO - Si cerca un esterno, proposto Driussi dello Zenit

Sistemata la fascia destra di difesa, con l’arrivo di Andrea Conti dal Milan (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, fissato a sette milioni), il Parma pensa all’attacco. E soprattutto a rinforzare la rosa sugli esterni: proposto il laterale dello Zenit San Pietroburgo, Sebastian Driussi, attaccante in scadenza di contratto con i russi. L’argentino, undici presenze quest’anno e qualche guaio muscolare (è stato fuori fino a ottobre per un problema al ginocchio), potrebbe ricoprire anche il ruolo di attaccante centrale, all’occorrenza. Calcia di destro e di sinistro, potrebbe tornare utile a D’Aversa che sta cercando un giocatore mancino che possa giocare a destra per rientrare e ‘tagliare’. Un esterno a piede invertito. La dirigenza crociata avrebbe preso tempo, per valutare il profilo di Driussi.