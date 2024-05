Parma campione, delirio in Piazza Garibaldi e un urlo: "Vogliamo vincere il derby"

Alle 19:44 del 5 maggio 2024, la Coppa Nexus viene alzata sotto il cielo di Piazza Garibaldi. Sul palco ballano e cantano i vincitori del campionato di Serie B, sgorgano felicità ed euforia da ogni punto della città che converge verso il palco montato di fronte alla statua. Il sole è ancora alto quando il fiume di tifosi, circa 8mila, riempie tutta l'area con un colpo d'occhio fantastico. Un viaggio sentimentale che ha avuto come ultima tappa il salotto del centro, con la Piazza che si è riempita fino a scoppiare. Andamento lento, bandiere, cori martellanti per Bonny (capo ultras scatenato) e soci. Le richieste dei tifosi festanti confluiscono in un'unica volonta: "Vogliamo vincere il derby". Insaziabili. 'Angelo' con gli occhiali da saldatore fa roteare un microfono, un altro lo aveva rubato in sala stampa. È l'animatore del villaggio, assieme a Begic e Gennaro Troianiello che si concede l'ennesima maglietta strappata lanciando la sua canzone: "Quant'è bello Gennaro Troianiello". Il sorriso composto di Ansaldi che dispensa parole per tutti. Mihaila ha la bandiera della Romania avvolta sulle spalle, Sohm quella della sua svizzera. Krause si batte il petto e indica la folla, poi mima il gesto del cuore. Una festa esagerata, con Delprato che sventola il bandierone che di solito si vede in curva. Dirette Instagram, con la Coppa che passa di mano in mano, arrivando fino in quelle del Team Manager Alessio Cracolici. Tutti l'accarezzano dopo una stagione da incorniciare, che non è ancora finita.

Un popolo in cammino, ragazzi senza voce, anziani distinti con sciarpetta. Qualche nostalgico con la maglia di Morfeo, l'ultimo dei romantici, chi è ancora non ha dimenticato Hernan Crespo. Uno striscione con Begic Moment ringrazia lo sloveno Tjas Begic. Negli occhi dei ragazzi resta un qualcosa che a Parma mancava da anni. E che oggi, alle 19:44 del 5 maggio 2024, si è rivisto in maniera coinvolgente e travolgente.