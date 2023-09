Parma-Catanzaro, la gioca Preiti: "Sarà uno spettacolo bellissimo"

Antonello Preiti ha trascorso un bel pezzo della sua vita a Parma. Sei stagioni da Responsabile dell'Area Tecnica fino alla travagliata annata che ha portato il Parma al fallimento. Ultimo riferimento per giocatori di quel Parma, dopo la grande fuga di Ghirardi e Leonardi. Storie travagliate, che aprirono la porta a un lungo girovagare del dirigente romano, fino all'atterraggio sul pianeta Catanzaro: ripartenza dai bassifondi e salvezza. Una stagione alla guida delle aquile, tanto è bastato per assaporarne il clima. Oggi, dopo tanti anni, torna una sfida affascinante tra Nord e Sud, tra due città che a loro modo vivono il calcio intensamente.

Direttore, che partita si immagina?

"Sarà uno spettacolo bellissimo. Catanzaro e Parma si sfideranno in una inedita sfida al vertice: che bello".

Ci descriva un po’ l’ambiente che troverà il Parma tra poche ore.

"I tifosi spingeranno il Catanzaro in questo inizio incredibile, sarà un’autentica bolgia. Conosco bene l’ambiente, può essere decisivo".

Che ambizioni ha il Catanzaro?

"Dieci punti in quattro partite rappresentano un bottino straordinario per una neopromossa. Bisogna che continuino così"

Il Parma ha cambiato poco e sembra più quadrato rispetto alla scorsa stagione. Che impressione le ha fatto?

"Il Parma è una squadra forte. I crociati hanno uno fatto un cammino importante. Dico che un pari potrebbe essere accolto con positività dall'ambiente".

"Si sfidano due allenatori dalla vocazione spiccatamente offensiva, ma entrambi sono sufficientemente esperti per capire l'importanza di una gara da non perdere a nessun costo. Il Catanzaro che punta al ruolo di outsider e il Parma alla grande favorita per la serie A. Entrambe hanno calciatori di qualità per la categoria, entrambe puntano sul collettivo. Hanno fatto un ottimo lavoro sui rispettivi organici, figli della lungimiranza di entrambe le proprietà e plasmate da due allenatori molto bravi".

Si può dire che sia Pecchia il valore aggiunto?

"Sì, lo possiamo dire".

Può andare in serie a quest’anno?

"È la grande favorita".