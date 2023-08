Parma, Čolak in forse per la prima al Tardini

Dopo aver messo in bacheca il primo trofeo dell'era Krause, in amichevole contro l'Elche ai rigori, Fabio Pecchia ha concesso alla sua truppa un giorno di riposo prima di rituffarsi nella settimana tipo e cominciare a familiarizzare con le partite che contano. Da sabato si fa sul serio: ci sarà il Bari in Coppa Italia, poi il campionato. I crociati debutteranno domenica, 20 agosto alle ore 20.30 al Tardini contro la Feralpisalò. Sabato, 26 agosto sempre alle 20:30, i crociati sfideranno il Cittadella, ancora in casa. Martedì, 29 agosto, la squadra di Pecchia sarà ospite del Pisa in notturna (20:30). Il precampionato dei crociati si è chiuso senza sconfitte contro avversari blasonati: battuti Bochum, Sassuolo ed Elche. Pecchia ha ricevuto ottime risposte dai suoi, ma in cuor suo sa che da sabato in poi sarà un'altra storia e non sarà concesso sbagliare. La scelta non casuale di testare la condizione atletica di una squadra che quest'anno punta alla Serie A ha dato i frutti sperati. Ma il tecnico di Formia adesso aspetta rinforzi. La priorità è quella di reperire un terzino sinistro a tutti i cosi: l'allenatore preferirebbe avere a disposizione un profilo che conosca il calcio italiano e la Serie B in particolare, per calarsi più velocemente all'interno di un gruppo che viaggia già spinto dall'armonia e dalla conoscenza di un anno di lavoro. La trattativa che porta a Beruatto (richiesta esplicita di Fabio Pecchia) sembra essersi arenata. Il Pisa non fa sconti e in più preferirebbe non rinforzare una diretta concorrente nella corsa alla Serie A: questo ha indotto il club a muoversi su altri profili, anche esteri (leggi qui).

Capitolo attaccanti: le condizioni precarie di Gabriel Charpentier, che non ha preso parte neanche all'amichevole in terra spagnola con l'Elche dopo aver saltato la partita con il Sassuolo in casa, potrebbero riportare il club a tornare sul mercato. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del club sull'ex Frosinone. Intanto si lavora per permettere ad Antonio ?olak di essere a disposizione in occasione della gara d'esordio al Tardini contro la Feralpisalò. Il croato, dopo il problema muscolare che lo ha costretto ad uscire anticipatamente dal campo mercoledì scorso contro il Sassuolo, aveva rassicurato tutti con un messaggio social: "Tutto a posto" la didascalia comparsa sotto una sua foto. L'attaccante ha lavorato a parte mentre il resto dei compagni era ad Alicante. Lo staff tecnico sta cercando di riportarlo in condizione per la prima in casa. Intanto da Elche torna con qualche problema anche Antoine Hainaut, uscito al 78' per un fastidio muscolare. Da valutare le sue condizioni.