Parma, che botta: lesione per Buffon

Con il passare dei giorni, il bilancio post Frosinone si appesantisce sempre di più. Ai responsi medici comunicati ieri dal club, riguardo al nuovo stop di Adrian Bernabé e agli infortuni di Drissa Camara e Gennaro Tutino, si aggiunge anche quello che riguarda le condizioni di Gigi Buffon. Per il capitano del Parma, uscito dal campo per un problema di natura tendinea alla gamba sinistra, si pensava inizialmente a uno stop lieve e aun tempo di recupero di circa un mese. I primi responsi erano stati in qualche modo rassicuranti tanto che sembrava non ci fosse nulla di problematico, ma dagli ulteriori esami strumentali è emerso che il capitano ha riportato una lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.