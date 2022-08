Parma, che colpo: preso Ansaldi ed è in arrivo anche Diego Rossi

Il Parma piazza il colpo in gran silenzio. Fabio Pecchia aspettava un terzino sinistro, il mercato gli ha portato in dote Cristian Ansaldi, esterno argentino che in Italia ha vestito le maglie di Genoa, Inter e Torino. Nell'ultima stagione con i granata, Ansaldi ha collezionato 19 presenze in Serie A. Svincolato, il calciatore è stata una richiesta di Pecchia, l'unica che l'allenatore avrebbe avanzato in questi mesi di mercato. Prima di accettare, Ansaldi ha consultato i suoi amici Leandro Chichizola e Franco Vazquez, dai quali ha ricevuto ottime referenze. La colonia argentina del Parma comincia a diventare importante. Con l'arrivo dell'ex Torino sono 5 in rosa. Un bel gruppo del quale potrebbe far parte anche il terzino destro Diego Rossi, 17enne con doppio passaporto: italiano e americano, per la gioia di Krause che può avere in squadra un giocatore a 'stelle e strisce', cresciuto nell'accademia del New York City Football Club.