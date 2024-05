Parma, che festa sotto la pioggia: Mihaila capopopolo, Bonny scatenato

Alle ore 23:28 di mercoledì, 1°maggio, il Parma mette piede in città da neo-promossa in Serie A. Il primo contatto con la sua gente all'aeroporto Giuseppe Verdi, dove Pecchia e i suoi uomini fanno il primo bagno di folla. Un piccolo antipasto prima di arrivare nel cuore pulsante della festa, dove 2.500 parmigiani hanno sfidato il maltempo, protetti dai Portici del Grano dove si è snodato il corridoio che accompagnava i crociati direttamente al ristorante La Duchessa. Una celebrazione attesa da tre anni. Il primo a sbucare dal bus è don Fabio, acclamato dai tifosi e abbracciato dal sindaco Michele Guerra. Tra i più applauditi Adrian Bernabé, sempre composto Enrico Delprato. Senza baffi: è il pegno pagato per la Serie A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'animatore della serata è Valentin Mihaila, con cappello in testa e un megafono in mano con il quale lancia i cori verso i tifosi che si sciolgono al grido di "vogliamo vincere il derby", in programma il 10 maggio a Reggio Emilia. Gli fa eco uno scatenato Bonny, autore del gol splendido che ha dato il via ai festeggiamenti. "Siamo felicissimi, non si vede? È stata una grande giornata". Ha il capo coperto da una sciarpa del Parma e salta.

Estevez invece è avvolto nella bandiera albiceleste dell'Argentina, mentre Chichizola ha ancora la divisa da portiere. Circati e Bonny sono protagonisti di un'intervista doppia. I ragazzi si divertono, ballano e cantano, accendono torce e fumogeni fino all'abbraccio collettivo che scatta dopo la mezzanotte. Per questa prima volta da neo-promossa in Serie A.