Parma, che flop con le maglie celebrative

Il Parma con le maglie celebrative non ha feeling. Neanche con quella scelta dai tifosi dopo un sondaggio per il 109° compleanno del club, che cadrà il 16 di dicembre. Svelata prima del compleanno, l’occasione per mostrarla al Tardini è stata la partita con il Benevento persa per 1-0. La festa per la maglia speciale, la Limited Edition che evoca l’ultima coppa vinta dal Parma alzata in cielo proprio da Cannavaro nel 2002, è stata rovinata da Francesco Forte al minuto numero 20. Un dispiacere sportivo che si aggiunge a un elenco lungo segnato da una tradizione che non porta bene ai crociati. L’anno scorso, per festeggiare la ricorrenza dell’esordio di Buffon in Serie A, la vecchia maglia di Gigi è stata rivisitata in chiave moderna. Purtroppo è arrivato un 1-1 con il Cosenza, costato la panchina a Enzo Maresca. Per rimanere sulla scia della tradizione negativa bisogna ricordare come non abbia avuto fortuna la maglia indossata in Parma-Perugia. In quell’occasione la casacca aveva i colori dell’Ospedale dei Bambini, per un’iniziativa nobile che aveva come scopo quello di devolvere i proventi delle vendite delle magliette proprio all’Ospedale Pietro Barilla di Parma.

Non andò meglio durante Parma-Brescia, stagione 2019/2020. La partita era finita 1-1. La maglia celebrava l’Ac Parmense di 50 anni prima. Il Parma non è riuscito a vincere neanche con indosso la casacca che esaltava lo storico gemellaggio tra i tifosi crociati e quelli della Samp. La partita, nella stagione 2018/2019, era finita 3-3 con il gol di Bastoni che aveva evitato ai crociati di D’Aversa di vivere con più ansia la fine di un campionato nel quale è arrivata la salvezza. Senza acuti è finita anche la partita del centenario, quella in cui il Parma era sceso in campo con una maglia in lanetta vecchio stile, la prima utilizzata nella sua storia. Cassano e compagni steccarono in casa, davanti ai propri tifosi che festeggiavano sugli spalti i cent’anni di vita del club. E nella stessa stagione c’era un’altra ricorrenza che ha visto i ragazzi di Donadoni indossare una maglia speciale per il ventennale di Wembley. Peccato che la festa l’ha fatta il Bologna con un 2-0 inflitto al Parma in un Tardini spiazzato quasi come oggi. La peggiore delle sconfitte del Parma in epoca moderna risale alla stagione del fallimento: allo Juventus Stadium, una curiosa maglia verde pensata per onorare le famiglie che avevano perso molto in seguito all’alluvione di qualche mese prima a Parma, non è servita a evitare la figuraccia. Un 7-0 storico e orrendo che ha segnato il punto più basso in quella stagione maledetta.