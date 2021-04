Parma, che guaio: si ferma Mihaila

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da riscaldamento tecnico e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da partita in porzione ridotta del campo.

Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan Cyprien e Valentin Mihaila hanno interrotto l’allenamento di oggi per problematiche relative agli adduttori e saranno valutati nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee è stato oggi sottoposto ad Innsbruck, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, ad una consulenza con il Prof. Christian Fink. È stata indicata la scelta conservativa per la lesione del legamento collaterale esterno. In ogni caso, l’atleta dovrà portare il tutore per 6 settimane.

Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Simon Sohm. Terapie per Simone Iacoponi.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.