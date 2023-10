Parma-Como 2-1 LE PAGELLE | Circati quasi insuperabile, Mihaila poco convinto

Ecco le pagelle di Parma-Como 2-1.

Chichizola 6,5- Alza sulla traversa il sinistro di controbalzo di Cutrone. Poi Abilgaard lo abbatte con un colpo quasi proibito ma la sua corazza è dura e, per fortuna, si rialza dopo qualche attimo di preoccupazione. Miracoloso su Bellemo a fine gara. Perentorio in uscita, alla fine le sue parate risulteranno decisive.

Coulibaly 5,5 - Molto mobile, partecipa - a volte con poco fosforo - alle due fasi e tra le tante cose che fa si perde Ioannou lasciandolo libero di indirizzare il pallone verso la porta di Chichizola. Distratto quando concede l'angolo da cui nasce il gol di Barba per il 2-1.

Delprato 6 - Aiuta Circati come sa, con sapienza e costanza. A fine gara stava per essere penalizzato da un rimpallo, ci ha pensato Chichizola.

Circati 6 - Si divide la marcatura di Cutrone con Delprato. Lo blinda anche in recupero. Solo una volta gli concede spazio per calciare, ma per il resto lo controlla quasi senza affanno. In una gara che certifica la sua crescita. Sovrastato solo da Barba nell'azione che riapre la partita per pochissimo. Unica macchia.

Di Chiara 5,5 - Sembra giochi con poca garra in fase difensiva: un po' spento, un po' distratto, approssimativo. Meglio quando attacca: da registrare qualche diagonale difensiva.

Hernani 6 - Lento ma efficace. Sostanza e pensiero, un buono scoglio al quale appoggiarsi durante le mareggiate (poche, per la verità). Sua la palla profonda che arma la corsa di Charpentier per il 2-0.

Bernabé 6 - Gioca una gara di sostanza: poco fioretto, tanta sciabola e molta presenza anche in fase difensiva.

72' Begi? 5,5 - Vivacchia senza dare sprint. Eppure Pecchia lo ha chiamato in causa per tenere lontano il Como dalla propria area di rigore.

Man 6,5 - Secondo gol in campionato, terzo in stagione. Rompe l'equilibrio dopo 8' e gioca una buona gara dove alterna cose buone a cose meno buone: alle volte si fida troppo dei suoi mezzi tecnici e tende a strafare portando troppo la palla.

72' Charpentier 6,5 - Entra e segna dopo due minuti. Cos'altro chiedere a un giocatore che fino ad ora è stato oggetto misterioso e che mancava dai tabellini da quasi seicento giorni?

Sohm 5,5 - Partita di sacrificio: corre molto senza precisione. Non trova il tempo né lo spazio giusto per far valere la sua forza negli inserimenti ma da una mano in ripiego.

58' Bonny 6 - Dura poco l'esperimento della doppia punta con lui e Colak in campo. Da punta lotta, da rifinitore partecipa con ardore in fase di ripiego. Generoso, anche in lui è cambiato il chip, da tempo.

Benedyczak 6,5 - Primo assist in campionato per il polacco d'oro che contribuisce a stappare la partita. Ha però pochi spazi per sprigionare la sua corsa, alle volte ci prova con forza e tecnica ma gioca distante dagli altri e con tanti uomini addosso diventa complicato anche per lui.

63' Mihaila 5 - Un dribbling pronti via aveva illuso indirizzando il pensiero di tutti su una sua possibile buona gara. Ne offre un'altra delle sue: opaca e senza spunti.

Colak 5,5 - È il riferimento dei compagni che, appena possono, gli recapitano il pallone. Spalle alla porta diventa utilissimo per la fase di raccordo. Quando ha lo specchio libero calcia, ma non trova il bersaglio. Lavora tanto per i compagni, Pecchia apprezzerà.

63' Estevez 6 - Entra per dare la solita sostanza: finisce per essere coinvolto in questo forcing ma esce a testa alta dalla lotta.

Pecchia 6,5 - Altra vittoria da grande squadra: passa in vantaggio, controlla, rischia forse più del dovuto e la chiude. La squadra risponde, tutta, alle sue richieste e riesce a gestire le forze con sapienza. Ha un altro merito: quello di aver resuscitato Charpentier, mandandolo in gol 600 giorni dopo. Il primato del Parma ha sempre più il suo volto.