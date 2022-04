Parma-Como LE ULTIME | Benedyczak favorito su Tutino

Gigi Buffon non recupera neanche per la partita contro il Como. Evidentemente la forte contusione rimediata nella gara di inizio marzo con la Reggina è stata più forte del previsto. Tanto che – come dice Iachini in conferenza – sono necessari esami prima di ogni partita.

In porta ci sarà ancora l’ottimo Turk, sloveno di 19 anni capace di farsi notare per le belle prestazioni che sta portando a casa. Il Parma è in striscia positiva da otto turni, ha trovato maggiore consapevolezza e sembra abbia individuato il modo giusto di approcciare le partite. Niente più patemi o incertezze, in campo la squadra di Iachini – da qui in avanti – andrà per vincerle tutte.

Contro i lariani, che potrebbero non dover chiedere più nulla al loro campionato, rientra Cobbaut dopo la squalifica. Il difensore belga prenderà regolarmente posto a sinistra, nella difesa a tre orfana di Delprato. Ci sarà probabilmente spazio per Circati. A centrocampo, ballottaggio tra Juric e Sohm per un posto accanto a Bernabé, l’uomo del momento. Davanti è rebus. Tutino o Benedyczak con Pandev. Simy dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Turk; Circati, Danilo, Cobbaut; Coulibaly, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Benedyczak, Pandev. All: Iachini

COMO (3-4-1-2): Gori; Vignali, Solini, Cagnano; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Ciciretti; Cerri, La Gumina. All: Gattuso.