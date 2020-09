Parma, con Colley potrebbe arrivare anche Bellanova

La prima uscita del Parma è filata via liscia. A Collecchio, la squadra di Liverani ha liquidato il Carpi: 2-0 grazie ai gol di Grassi e Inglese, gente sulla quale il club ha puntato parecchio. Potrebbero essere loro i due nuovi acquisti con i quali inaugurare il nuovo corso. In attesa dei rinforzi che regalerà il mercato: Carli è a lavoro per chiudere con l’Atalanta i prestiti di Ebrima Colley e Adam Traoré. In settimana è atteso l’incontro decisivo che può sbloccare i trasferimenti. In mezzo c’è anche il possibile tesseramento di Raoul Bellanova, terzino destro dell’Atalanta in prestito dal Bordeaux. Per il calciatore classe 2000 si sta definendo la formula, la trattativa è quasi in chiusura.

