Parma, con Fournier è già finita

E' già finita l'era Fournier. L'ex direttore sportivo del Nizza, nominato Managing Director Sport del Parma il 12 settembre, lascerà il club dopo neanche tre mesi. Alla base della decisione del manager francese, secondo indiscrezioni, ci sarebbero divergenze con il patron Kyle Krause circa le strategie da utilizzare nelle diverse aree del club e i motivi personali. Fournier, arrivato dopo un lungo casting per sostituire il dimissionario Javier Ribalta, era al capo dell'area tecnica dal 12 settembre e dopo 93 giorni ha lasciato l'incarico comunicando la scelta al presidente americano che adesso, come è stato per Ribalta prima e lo stesso Fournier dopo, si rimetterà alla ricerca attraverso i suoi uomini del profilo giusto a cui affidare le aree del club.