Parma, continuano i test medici: domani primo allenamento

Mercoledì 3 luglio (alle ore 10:00), sul campo 1 del Mutti Training Center di Collecchio, i gialloblu scenderanno in campo per la prima seduta di allenamento della stagione sportiva 2024/25. Questa mattina sono terminate le ultime visite mediche con i calciatori Gianluca Di Chiara, Anthony Partipilo, Dario Sits e Nahuel Estévez, mentre nel pomeriggio si è proseguito con l’attività dell’Area Performance&Analytics per monitorare lo stato fisico, attraverso i test medici e fisioterapici, al Mutti Training Center di Collecchio.

Mercoledì la squadra, sotto la direzione dello staff tecnico, torna in campo, dopo aver conquistato la promozione matematica l’1 maggio a Bari e la vittoria del campionato di B lo scorso 5 maggio (contro la Cremonese). Dopo l’ultimo match giocato a Reggio Emilia il 10 maggio, 54 giorni dopo, i gialloblu riassaporano l’erba di Collecchio per cominciare a preparare la stagione n.29 del Club in Serie A e le prime amichevoli internazionali in programma con Lugano, Anversa e Galatasaray.