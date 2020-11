Parma-Cosenza 2-1 LE PAGELLE | Brunetta mattatore, oltre la doppietta

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Cosenza 2-1.

Sepe 6 – Gioca lui, Colombi ha qualche problema fisico. Incolpevole sul gol del Cosenza, attento nel secondo tempo.

Busi 6 – Fase difensiva che latita, deve prendere confidenza con la tattica di e i ritmi italiani. In zona d’attacco pare a suo agio. Bello l’assist per Brunetta.

58’ Gagliolo 6 – Il Cosenza è fisico, lui ci mette la buona volontà e il mestiere per contenere l’avanzata dei calabresi.

Iacoponi 6 – Marmoreo in alcuni interventi, se la cava con il mestiere in altri. Petra è un brutto cliente, ma lo limita.

Osorio 6 – Si è capito che molte speranze di Liverani sono riposte in lui. Gioca sempre, rischia ma ci mette il fisico su Sacko.

Ricci 5,5 – Troppo morbido quando Bouah gli va via. Soprattutto nell’occasione del gol, in altre lo vede poco.

Nicolussi 6 – Ordine tattico, rigore e disciplina. Ma pochi inserimenti, anche perché il Cosenza in mezzo gioca.

Brugman 6 – Regia ordinata, attento nelle due fasi. Sbaglia poco.

58’ Scozzarella 6 – Esperienza e qualità, gestisce in maniera ordinata.

Kurtic 5 – Cincischia, mastica il pallone e sbaglia anche quando non dovrebbe.

77’ Sohm 5,5 – Fisicità sì, ma gestisce male qualche ripartenza. Dà una man dietro per far rifiatare la squadra.

Karamoh 6 – Qualche scintilla, ma non è il fuoco che riscalda. Non ha tanto campo nel primo tempo, nella ripresa cerca di prenderselo, con il Cosenza che spinge per trovare il pari.

Cornelius 6 – Contro Schiavi non ha vita facile. Lotta, si abbassa, le prende e non ha tanto spazio per calciare. Più di 70’ nelle gambe, tornerà utile.

73’ Adorante 6 – Gioca a innescare Camara e Karamoh, altruista.

Brunetta 7 - Al di là della doppietta, Brunetta si rivela fresco, almeno diverso rispetto al giocatore che è entrato a Roma. Svaria sul fronte d’attacco, quando ha il pallone guarda in verticale, quando non ce l’ha va a prenderselo entrando nella linea della trequarti. Sfiora la tripletta mettendo in mostra la sua tecnica grezza ma notevole.

73’ Camara 6 – Contribuisce a portare a casa il risultato, sfiora il gol, l’avrebbe meritato.

Liverani 6 – Torna a quattro, l’avrebbe fatto anche senza il consiglio del presidente. Soffre la fisicità del Cosenza e il pressing, ma solo nel primo tempo. Nel secondo sale la cifra tecnica e il Parma amministra. La posizione ritagliata a Brunetta serve all’argentino per partire da lontano e fare male in mezzo.