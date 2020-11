Parma-Cosenza LE ULTIME | Si torna alla difesa a quattro, Cornelius davanti

Il Parma ha subito l’occasione per rifarsi. Battere il Cosenza per regalarsi la Lazio nell’ottavo di Coppa Italia e stemperare i toni dopo il tonfo contro la Roma, la cui eco è arrivata sino in Iowa. Il presidente Kyle Krause in una riunione virtuale, ha convocato il direttore sportivo Marcello Carli e il suo allenatore Fabio Liverani, ribadendo la fiducia nel progetto tecnico e marcando che si deve cambiare marcia. Su Twitter, il numero uno del Parma ha bandito il 3-5-2, dicendo chiaramente che serve una inversione di rotta significativa. Sì alla linea giovane, ma condita da risultati. E a proposito di risultati, saranno fondamentali le prossime due partite di campionato contro Genoa e Benevento. Liverani, durante la conferenza pre partita ha bollato come normale il malcontento dei tifosi sfociato sui social. Un chiacchiericcio, dice il tecnico, alimentato dalla sconfitta. Da riscattare in Coppa Italia, contro il Cosenza. Spazio alle seconde linee, torna Cornelius al centro dell’attacco, con Brunetta e Karamoh. Il tecnico, forse sollecitato anche dal monito del presidente, torna alla difesa a quattro. In porta Sepe, in mezzo al campo dubbio tra Scozzarella e Brugman in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Bruno Alves, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Brunetta. All: Liverani.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Schiavi, Idda; Corsi, Bruccini, Kone, Vera; Bahlouli; Sacko, Petre. All: Occhiuzzi