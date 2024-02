Vigilia contro il Cosenza, Pecchia: "Fase decisiva del campionato"

“11 punti in 5 partite? Questi numeri rinforzano la mia opinione su questa squadra. E’ in salute ed altrettanto scomoda da affrontare. Anche con gli innesti del mercato ha portato dei benefici al gruppo, ancora di più e ancora una volta dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita con il verso giusto perché ogni avversario è diverso e ogni avversario vuole fare la partita contro il Parma. Tutino? Non mi sorprende il suo percorso e neanche il suo rendimento. E’ un calciatore di qualità, i gol li ha sempre fatti e sono anche felice per lui perché riesce a prendersi le sue soddisfazioni come d’altronde ogni calciatore le ricerca”.

I GIALLOBLU VERSO L’INFRASETTIMANALE

“Il Parma di domani? Me lo immagino sempre, prima delle partite, bello, vibrante, con entusiasmo, con ritmo, con leggerezza, con allegria, con voglia di giocare a calcio e chiaramente vincente. Man e altri indisponibili? Siamo usciti un po’ acciaccati dalla partita di Como, abbiamo subito tanti colpi. E Dennis è uscito nel primo tempo, ma anche Benedyczak e altri calciatori. In generale la squadra sta bene, abbiamo ancora delle ore per valutare e domani mattina facciamo un altro allenamento e faremo le valutazioni più profonde su ogni singolo. Chi verrà scelto dovrà avere l’energia vera per affrontare la partita”.

FASE DECISIVA DEL CAMPIONATO

“In Primavera fase decisiva del campionato? Siamo entrati nella fase decisiva del campionato, non in primavera però. Considerando il clima vissuto a Como, considerando il clima che c’è adesso sembra più un inverno inoltrato. Sicuramente è un campionato, in questa fase, che lo immagino diviso in due blocchi. Fino alla sosta e dopo la sosta. E chiaramente fino alla sosta saranno determinate tante cose, ma l’obiettivo e il modus operandi nostro è vivere per la partita prossima, che sarà quella di martedì. Il nostro approccio deve essere uguale, a prescindere dall’atteggiamento del Cosenza. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, entrare in campo con il piede sull’acceleratore. Non credo di trovare di fronte una squadra che abbia voglia di rinunciare a giocare, anzi credo che sarà una partita molto aperta. Al di là del loro atteggiamento, il nostro dovrà essere lo stesso e con lo stesso spirito”.