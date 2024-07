Parma costretto a risarcire Erreà: Krause sborsa 1,4 milioni di euro

Il Parma paga a Erreà 1,4 milioni di risarcimento (1,2 milioni più interessi e spese). La separazione tra la nota azienda di abbigliamento con sede a San Polo di Torrile, nel parmense e il Club di Krause che ha scelto come nuovo sponsor tecnico Puma, è avvenuta nel modo più burrascoso possibile - scrive Il Corriere dello Sport in edicola - con una causa successiva a una richiesta di indennizzo per anticipato recesso da un contratto che sarebbe dovuto arrivare al 2024-25 per tagliare il traguardo delle 20 stagioni di collaborazione. I crociati si erano detti disposti a pagare 600 mila euro, mentre Errà - difesa dall'avvocato Grassani - tramite una domanda riconvenzionale ha fatto valere il peso di un contratto ancora biennale e i mancati introiti derivati dalla rescissione unilaterale, ottenendo così più del doppio.

"Non è importante avere vinto o avere perso - il commento del legale Grassani affidato a Il Corriere dello Sport -. Importante, per Erreà e la famiglia Gandolfi, è stato vedersi riconosciuta la storia quasi ventennale di una partnership, onorata sempre con grande professionalità, ma interrotta senza un perché, senza alcun preavviso, con una mera comunicazione via mail, allorquando mancavano ancora 2 anni alla scadenza naturale del rapporto, sussistendo anche la possibilità di ulteriore rinnovo".