Parma-Cremonese 1-1 LE PAGELLE | Mihaila trascinatore

Ecco le pagelle di Parma-Cremoese 1-1

Corvi 5,5 - Poco sicuro, forse sente la tensione. Pecchia lo premia con la prima da titolare. Non perfetto su un tiro di Vazquez che devia goffamente in calcio d'angolo, poi sorpreso dalla traiettoria del Mudo.

78' Chichizola sv.

Delprato 6,5 - Presenza costante, in fase difensiva e in fase offensiva. Pecchia lo sostituisce per la prima volta in stagione.

69' Osorio 6 - Aumenta il peso in difesa e fortifica il blocco.

Balogh sv - La sua partita dura 14'. Un po' poco per essere giudicato. Espulsione esagerata per un tocco quasi impercettibile.

Circati 6,5 - Senza Balogh dal 14', deve rivedere il modo di interpretare la sua gara. Prima fa coppia con Hernani, poi con Osorio. Si aspettava Coda, trova Tsadjout: cambia poco.

Coulibaly 6 - Qualche diagonale calcolata male. Per il resto quando c'è da soffrire in inferiorità numerica stringe i denti e porta a casa la pagnotta.

Bernabé 6,5 - Bistrattato, si sacrifica quando il Parma resta in dieci e lo fa con qualità. Pecchia gli risparmia qualche calcione

60'Hainaut 6 - Partecipa con pochi patemi.

Hernani 6,5 - L'arbitro gli fischia qualche contatto di troppo, lui si innervosisce ma non si scompone. Chiude da capitano: il giusto premio. Era qua tre anni fa, mentre il Parma scivolava in Serie B. È ancora qua con i crociati che tornano nel calcio che conta. Spinti anche da lui.

Man 7 - Le sue fughe sono tecnica applicata a sostanza. L'assist a Mihaila è un cioccolatino. A lungo il più pericoloso dei suoi, come spesso è accaduto in questa annata. Sesto assist in campionato, settimo in stagione.

Sohm 6,5 - Ritrovato: in posizione di trequartista prima, poi mediano. Ha pure la palla buona del pari prima che lo segni Mihaila. Si era guadagnato un rigore che nessuno ha visto.

Mihaila 7,5 - Graffia due volte: la prima non vale per il tocco di mano, la seconda sì. Un tocco di fino su palla d'oro dell'amico Man. In mezzo tante cose buone. Ancora in versione capo ultras, come mercoledì sera.

78' Camara sv

Bonny 6 - Lotta come può. Il piano gara di Pecchia cambia al 14', lui deve adattarsi all'inferiorità numerica. Partita di sacrificio.

68' Charpentier 6 - Pochi palloni da giocare, la voglia c'è ma le occasioni per mettersi in mostra no.

Pecchia 6,5 - La partita l'aveva preparata bene, ma Gualtieri di Asti gli ha rovinato i piani. Amen, non si è scomposto più di tanto, ha ridisegnato i suoi e ha ripreso a macinare gioco, dando l'impressione di meritare la vittoria anche in dieci contro undici. Si è accontentato del pari, ha chiuso da primo. Prossimi due obiettivi: il derby e il record di punti. È a -1 da Guidolin.