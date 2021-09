Parma-Cremonese 1-2 | Espulso Vazquez

Dal nostro inviatoPARMA -Roberto Inglese dal primo minuto è una bella notizia. Dopo 256 giorni, l'attaccante torna titolare. Era il 6 gennaio 2021, l'ultima volta, a Bergamo contro l'Atalanta. In casa addirittura dal 16 dicembre del 2020, da Parma-Cagliari 0-0. 277, un'eternità. Maresca gli ha affidato le chiavi dell'attacco, stretto tra Man e Mihaila, anche lui confermato dopo la maglia da titolare nella sfida contro il Pordenone. Contro la Cremonese, il Parma è chiamato a rispondere nel segno della continuità dopo il 4-0 rifilato al Pordenone, un test di livello contando che tra tre giorni ci sarà la partita di Terni, pensare a un eventuale turnover non è reato.

C'è spazio per tutti i big: davanti a Buffon, Cobbaut e Danilo, con Sohm e Delprato a destra e sinistra. A centrocampo si riparte da Vazquez e, in attesa di Tutino, tocca appunto Roberto Inglese con i due romeni. Tutto sotto gli occhi di Kyle Krause, giunto dall'Iowa in attesa di scartare il regalo che la squadra è chiamata a confezionare al presidente. Pecchia sceglie due trequartisti a sostegno dell'unica punta, Di Carmine. Castagnetti e Fagioli a protezione della retroguardia. Parma-Cremonese è anche la sfida tra il Carnesecchi e il suo idolo, Gigi Buffon. Due generazioni a confronto.

Il dominio attraverso il gioco non si vede. Non c’è possesso, c’è solo tanta Cremonese nei primi 10 minuti. Pronti via tocca a Danilo strattonare Fagioli, che al 4’ scippa la palla a Cobbaut come fa un ragazzino quando mette le mani nella borsa delle caramelle. Gol lampo, Buffon battuto da uno… juventino. Il Parma è rimasto nello spogliatoio, e poco dopo che finisse l’Aida si è ritrovato sotto. Il ritmo lo impone la Cremonese, almeno all’inizio, con il cambi di gioco puntuali che trovano l’esterno per l’opposto. 15’, dopo il Parma si mette in testa che così non può andare a lungo. E prova a macinare, ma tutto passa da Vazquez, marcato e raddoppiato. Il binario di destra pare bloccato, Sohm è in preda a Vido, Man non riesce a scatenarsi e Juric quando va largo non riesce a incidere. La Cremonese sembra più in partita, bloccati Man e Mihaila, deve interessarsi di Vazquez e Schiattarella, e fare in modo che la palla non arrivi a Inglese. Castagnetti si prende cura dell’ex Benevento, Okoli dell’attaccante. Palla dietro, palla avanti della Cremo con Di Carmine che galleggia e Vido che viene a giocare dentro. Ed è proprio l’ex Milan a piazzare il colpo del 2-0, su cross di Valeri che si imbatte in un Man evanescente. Cobbaut, serataccia fino a qui, devia e Vazquez troppo morbido non contrasta l’attaccante della Cremonese. 2-0. Ma quello che è peggio è che il Parma non è pervenuto.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric, Schiattarella, Vazquez; Man, Inglese, Mihaila. All: Maresca.

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Fagioli; Gaetano, Vido; Di Carmine. All: Pecchia.