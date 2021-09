Parma-Cremonese LE ULTIME | Inglese e Brunetta, è ballottaggio per la prima punta

Dal nostro inviatoPARMA - Roberto Inglese o Juan Brunetta al centro dell’attacco? Enzo Maresca si riserva la scelta fino all’ultimo minuto, considerando due cose. La prima è che di fronte c’è la Cremonese, squadra forte che rappresenta un test per il Parma, chiamato a rispondere sul segno della continuità dopo il 4-0 rifilato al Pordenone. La seconda è che tra tre giorni ci sarà la partita di Terni, pensare a un eventuale turnover non è reato.

Ma per gli allenatori, come sempre vanno ripetendo, la partita più importante è sempre quella che viene prima. Contro la Cremonese c’è la possibilità di continuare la strada per il vertice della classifica, dando una risposta convincente anche agli avversari. Per questo Maresca pensa ai calciatori più pronti da mandare subito in campo.

Davanti a Buffon pochi i dubbi: Cobbaut e Danilo, con Sohm e Delprato (o Busi, difficile Valenti) a destra e sinistra. A centrocampo si riparte da Vazquez e, in attesa di Tutino, tocca a Maresca scegliere a chi andrà la maglia da titolare a uno tra Roberto Inglese appunto e Juan Brunetta.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric, Schiattarella, Vazquez; Man, Inglese, Brunetta. All: Maresca.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchiam Gaetano, Buonaiuto; Di Carmine. All: Pecchia.