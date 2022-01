Parma-Crotone, l'Asl vieta la trasferta ai calabresi: la palla passa alla Lega B

E' a rischio rinvio la partita di sabato tra Parma e Crotone. Potrebbe slittare ancora la gara, calendarizzata inizialmente per il 26 dicembre ma poi posticipata a causa dell'elevato numero di contagi registratosi all'interno della squadra calabrese. Che, a quanto pare, non è diminuito. Dato che "l'ASP Crotone - si legge in una nota - vista la particolare situazione epidemiologica e l'elevato numero di casi di positività riscontrati nel gruppo squadra rossoblù, è intervenuta esprimendo un parere di impossibilità alla partecipazione della squadra ad eventi collettivi. Nelle prossime ore, dunque, si attende la comunicazione della Lega Serie B che, dopo aver preso atto della comunicazione emessa dall’Asp Crotone relativa ai casi di positività emersi nel gruppo squadra, dovrebbe disporre il rinvio a data da destinarsi della gara col Parma, inizialmente in programma per sabato 15 gennaio.

La palla ora passa alla Lega.