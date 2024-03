Parma, tra i candidati alla carica di ds spunta Tognozzi

Nome nuovo per la poltrona di direttore sportivo del Parma: sul taccuino dei crociati ci sarebbe Matteo Tognozzi, accostato all'area tecnica del Parma per aver avorato gomito a gomito con Fabio Pecchia nell'Under23 della Juventus dove ha fatto il capo scout. Secondo La Gazzetta dello Sport, il binomio potrebbe riproporsi, soprattutto se i gialloblù tornassero in Serie A. "Tognozzi è, però, arrivato da qualche mese al Granada, dove resterebbe volentieri anche in caso di retrocessione e lascerebbe la Spagna solamente di fronte a buone offerte. Sulle sue tracce, tra l'altro, c'è pure l'Empoli", si legge sul quotidiano. L'attuale ds del Parma, Mauro Pederzoli, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 ma starebbe trattando il rinnovo che, qualche giorno fa, lui stesso ha definito 'un argomento non caldo, né d'attualità'.