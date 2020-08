Parma e Faggiano ai saluti: spunta la pista Carli

Giorni di cambiamenti in casa Parma. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto a formalizzare il suo trasferimento al Genoa, mentre il club crociato sta lavorando per sostituirlo. La proprietà, che nel frattempo sta curando la delicata transizione societaria, favorendo nel migliore dei modi l’ingresso nel dei qatarioti – situazione evidentemente delicata e che avrà bisogno di un po’ di tempo in più del previsto per essere effettiva – sta vagliando qualche profilo ed entro al fine della settimana avrà (salvo complicazioni) un nuovo direttore sportivo. Dopo la figura di Dario Baccin (vice direttore sportivo dell’Inter che incontrerà la dirigenza), i nomi nuovi portano a Marcello Carli, dimissionario da Cagliari e libero di accettare, nell’eventualità, il progetto Parma e Stafano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella che si è distinto per aver lavorato bene in Veneto. Accanto alla figura del direttore sportivo, avrà sicuramente un peso specifico maggiore Alessandro Lucarelli, club manager e bandiera, uomo di fiducia della proprietà che conosce l’ambiente.

