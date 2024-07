Parma, domani il Calendario della Serie A: le date

Il campionato di calcio di Serie A comincerà nel weekend del 17-18 agosto, con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi prima della sosta per le Nazionali. Si concluderà il 25 maggio 2025, dopo 38 giornate e 380 partite per decretare chi sarà campione d`Italia, chi andrà in Europa, chi si salverà e chi invece retrocederà. Sono quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre le Final Four di Supercoppa Italiana andranno in scena a gennaio 2025 in Arabia Saudita. Prima sosta: 8 settembre 2024, seconda 13 ottobre 2024. La terza sosta: il 17 novembre 2024 e quarta sosta il 23 marzo 2025. Come data di riferimento per le soste viene indicata la domenica, ma come di consueto gli incontri delle nazionali si giocheranno sia nella settimana precedente che nei giorni successivi alla domenica indicata. Anche per la Serie A 2024/25 non è prevista una sosta nei mesi invernali: il campionato si giocherà regolarmente anche nel periodo natalizio (22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio).

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

− Venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

− Sabato ore 15.00 (1 anticipo)

− Sabato ore 18.00 (1 anticipo)

− Sabato ore 20.45 (1 anticipo)

− Domenica ore 12.30 (1 anticipo)

− Domenica ore 15.00 (2 gare)

− Domenica ore 18.00 (1 posticipo)

− Domenica ore 20.45 (1 posticipo)

− Lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Rese note anche le date della Coppa Italia 2024/2025. La Coppa Italia Frecciarossa - competizione trasmessa in esclusiva da Mediaset - aprirà i battenti dal 4 agosto con il turno preliminare che darà l'accesso al tabellone principale con i trentaduesimi di finale previsti la settimana successiva, l'11 agosto a una settimana esatta dall'inizio del campionato. Entro la fine del 2024 rimarranno solo otto squadre in corsa che a partire da febbraio 2025 si sfideranno tra quarti, semifinali (andata e ritorno) e finale, prevista per il 14 maggio.

LE DATE DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2024/25

Turno preliminare - 4 agosto 2024

Trentaduesimi - 11 agosto 2024

Sedicesimi - 25 settembre 2024

Ottavi di finale - 4 e 18 dicembre 2024

Quarti di finale - 5 e 26 febbraio 2025

Semifinale andata 2 aprile 2025

Semifinale ritorno 23 aprile 2025

Finale 14 maggio 2025